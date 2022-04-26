Усик согласился на бой в Лондоне? Названы дата и место реванша

Хирн: "Бой-реванш Усик - Джошуа состоится 23 июля" / Фото: REUTERS

Несмотря на то, что место проведения реванша в Великой Британии было не очень подходящим для Александра Усика, эту локацию также рассматривают промоутеры. Стороны боксеров уже практически ударили по рукам по контракту на бой-реванш. Осталось за малым – утвердить точную дату и место проведения боя.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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О подробностях текущих переговоров рассказал промоутер Эдди Хирн, который представляет Энтони Джошуа:

"Мы проведем бой в июле. Безусловно, 23 июля – это обсуждаемая дата. Однозначно сейчас она наиболее вероятна. Мы находимся на завершающей стадии переговоров с рядом локаций на Ближнем Востоке и Великобритании. Мы смотрели и на Америку, но не думаю, что сражение состоится там. Во время недели боя Канело – Бивол (поединок состоится 7 мая) я хотел бы озвучить больше новостей" – заявил Эдди Хирн в интервью Boxingscene.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Александр Усик победил Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

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Первый поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоялся на футбольной арене клуба Тоттенхэм в Лондоне. Победу в поединке добыл украинец и завоевал чемпионские пояса по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе.

Усик меняет имидж / Фото: Instagram

Сейчас украинский боксер полностью сосредоточился на подготовке к матчу-реваншу. Ради этого Усик отказался от общения с прессой.