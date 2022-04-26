Усик погодився на бій у Лондоні? Названо дату та місце реваншу

Хірн: "Бій-реванш Усик - Джошуа відбудеться 23 липня" / Фото: REUTERS

Незважаючи на те, що місце проведення реваншу у Великій Британії було не дуже оптимальним для Олександра Усика, цю локацію також розглядають промоутери. Сторони боксерів вже практично вдарили по руках щодо контракту на бій-реванш. Залишилося затвердити точну дату та місце проведення бою.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Про подробиці поточних переговорів розповів промоутер Едді Гірн, який представляє Ентоні Джошуа:

"Ми проведемо бій у липні. Безумовно, 23 липня – це дата, що обговорюється. Однозначно сьогодні вона найімовірніша. Ми перебуваємо на завершальній стадії перемовин із низкою локацій на Близькому Сході та Великій Британії. Ми дивилися і на Америку, але не думаю, що бій відбудеться там. Під час тижня бою Канело – Бівол (поєдинок відбудеться 7 травня) я хотів би озвучити більше новин" – заявив Едді Гірн в інтерв'ю Boxingscene.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

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Перший поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбувся на футбольній арені клубу Тоттенгем у Лондоні. Перемогу в поєдинку здобув українець та завоював чемпіонські пояси за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі.

Усик змінює імідж / Фото: Instagram

Наразі український боксер повністю зосередився на підготовці до матчу-реваншу. Заради цього Усик відмовився від спілкування з пресою.