Усик – словно Матрица. Британский Кличко дал прогноз на бой украинца с Джошуа

Дэвид Прайс верит в досрочную победу Усика / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Совсем скоро всех любителей бокса ожидает мегафайт двух великих бойцов современности – Александра Усика и Энтони Джошуа. Украинский боксер усиленно готовится к реваншу и даже поделился с фанами снимками с тренировочного лагеря.

Бронзовый чемпион Олимпиады-2008 Дэвид Прайс считает, что Энтони Джошуа потерпит фиаско во втором поединке с Усиком. Британец рискует потерпеть досрочное поражение в битве года.

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"Если Джошуа выберет агрессивный путь, то он окажется открытым. Я думаю, что Усик бьет достаточно сильно, чтобы нокаутировать его. Как по мне, он просчитал Джошуа в первом поединке. Я считаю, что в реванше в любом случае будет больше драмы. Если Джошуа проиграет, то уйдет на щите. Я не думаю, что дело дойдет до судейских записок. Джошуа способен поставить точку в бою, поскольку он отличный финишер, но Усик просто словно Матрица. Он показал другой стиль, который нечасто можно увидеть", – цитирует Дэвида Прайса fightnews.info.

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Ранее Прайс, которого за габариты именовали британским Кличко (рост 203 см), назвал двух боксеров, способных побить Усика – это Тайсон Фьюри и Джо Джойс.

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Напомним, что реванш Александра Усика с Энтони Джошуа должен состояться 20 августа в Саудовской Аравии. Официальное объявление поединка ожидается со дня на день.

Первый бой с Джошуа украинец выиграл прошлой осенью. И забрал у британца чемпионские пояса.