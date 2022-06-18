Усик – немов Матриця. Британський Кличко дав прогноз на бій українця з Джошуа

Девід Прайс вірить у дострокову перемогу Усика / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Незабаром на всіх любителів боксу чекає мегафайт двох великих бійців сучасності – Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Український боксер посилено готується до реваншу і навіть поділився з фанами знімками з тренувального табору.

Бронзовий чемпіон Олімпіади-2008 Девід Прайс вважає, що Ентоні Джошуа зазнає фіаско у другому поєдинку з Усиком. Британець ризикує зазнати дострокової поразки у битві року.

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"Якщо Джошуа обере агресивний шлях, то він виявиться відкритим. Я думаю, що Усик б'є досить сильно, щоб нокаутувати його. Як на мене, він прорахував Джошуа у першому поєдинку. Я вважаю, що в реванші у будь-якому разі буде більше драми. Якщо Джошуа програє, то піде на щиті. Я не думаю, що справа дійде до суддівських записок. Джошуа здатний поставити крапку у бою, оскільки він відмінний фінішер, але Усик просто немов Матриця. Він показав інший стиль, який не часто можна побачити", – цитує Девіда Прайса fightnews.info.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Раніше Прайс, якого за габарити іменували британським Кличком (зріст 203 см), назвав двох боксерів, здатних побити Усика – це Тайсон Ф'юрі та Джо Джойс.

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Нагадаємо, що реванш Олександра Усика з Ентоні Джошуа повинен відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії. Офіційне оголошення поєдинку очікується з дня на день.

Перший бій із Джошуа українець виграв минулої осені. І забрав у британця чемпіонські пояси.