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Усик пришел в ушанке на дерби сына – а тот проиграл

Олег Люлька
5 декабря, 19:47
Сын Александра Усика Кирилл занимается футболом, которым в детстве увлекался и сам боксер. Звездный боец не оставляет парня без своей поддержки на трибунах

Усик и его 8-летний сын Кирилл / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик, которого уже ждут в Саудовской Аравии для боя с Тайсоном Фьюри, пока что пребывает в Киеве. И занят не только боксерскими тренировками, но и футболом.

Чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе посетил базу киевского Динамо в Конча-Заспе, где болел за своего сына Кирилла в матче против юных динамовцев.

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В манеже базы "бело-синих" столичная команда Левый берег из мальчиков 2013 года рождения, за которую выступает сын Усика Кирилл, играла против воспитанников Динамо 2014 г.р.

Как написал у себя в Instagram один из игроков Динамо Кирилл Петренко, им удалось победить Левый берег с Усиком-младшим в составе.

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А после матча победителей динамовцев еще ждал бонус – командное фото с Александром Усиком.

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Отметим, что на базу Динамо боксер пожаловал в яркой желтой курточке и шапке-ушанке – здоровье перед весенним боем не то с Джошуа, не то с Фьюри нужно беречь.