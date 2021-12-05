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Усик прийшов у вушанці на дербі сина – а той програв

Олег Люлька
5 грудня, 19:47
Син Олександра Усика Кирило займається футболом, яким у дитинстві захоплювався і сам боксер. Зірковий боєць не залишає хлопця без своєї підтримки на трибунах

Усик і його 8-літній син Кирило / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик, якого вже чекають у Саудівській Аравії для бою з Тайсоном Ф'юрі, поки що перебуває у Києві. І зайнятий не лише боксерськими тренуваннями, а й футболом.

Чемпіон світу WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі відвідав базу київського Динамо в Кончі-Заспі, де вболівав за свого сина Кирила у матчі проти юних динамівців.

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У манежі бази "біло-синіх" столична команда Лівий берег із хлопчиків 2013 року народження, за яку виступає син Усика Кирило, грала проти вихованців Динамо 2014 року народження.

Як написав у себе в Instagram один з гравців Динамо Кирило Петренко, їм вдалося перемогти Лівий берег з Усиком-молодшим у складі.

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А після матчу переможців динамівців ще чекав бонус – командне фото з Олександром Усиком.

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Зазначимо, що на базу Динамо боксер завітав у яскравій жовтій курточці та шапці-вушанці – здоров'я перед весняним боєм чи то з Джошуа, чи то з Ф'юрі треба берегти.