Усик предстал в образе лихого героя 1990-х из фильма "Жмурки"

Знаменитый украинский спортсмен засветился с женой на празднике в стиле давно ушедших времен в необычном наряде, но все испортил телефон соседки

Александр Усик поздравил жену Екатерину / Фото: Instagram

Неординарный боксер-профессионал Александр Усик продолжает удивлять. Сегодня 34-летний уроженец Крыма показал новые фотографии с дня рождения супруги, который прошел в тематическом формате.

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Новые кадры появились на официальном страничке в Instagram Александра и его друга и коллеги Василия Ломаченко. Супертяж предстал в спортивном костюме с огромной "золотой" цепью на шее, с барсеткой в одной руке и "древним" телефоном – в другой. При этом у парня смешно оттопыривались усы, а волосы были приглажены вниз.

В реальность фото можно было даже поверить. Подписчики даже сравнили Усика с героем из российского фильма о тех временах "Жмурки". Однако на другом кадре соседка боксера все испортила современным смартфоном.

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Накануне Усик занялся рекламой религиозного фильма и лег под бритву.

Пока что непобедимый в профи боксер тренируется и ждет завершения переговоров по его следующему бою. А они явно затянулись из-за путаницы в деле Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Как сегодня утром стало известно, суд отменяет супербой Фьюри – Джошуа.

Смотрите видео с дня рождения Екатерины – жены Александра:

День рождения жены Александра Усика Екатерины Видео: Instagram