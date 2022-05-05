Усик потерял вес из-за войны в Украине. Что грозит боксеру в бою против Джошуа

В сентябре прошлого года украинский боксер Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа. Это позволило нашему спортсмену стать владельцем чемпионских поясов WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе.

Впрочем, боксеров еще ждет реванш, который должен состояться в середине июля. Усик уже начал подготовку к поединку, выехав из Украины во время войны. Свое мнение о поединке высказал новозеландский тренер Кевин Барри, который нынче входит в тренерский штаб Тайсона Фьюри.

"У Усика потрясающий джеб, а также один из самых высоких бойцовских интеллектов в боксе. Я утверждал, что Усик выиграет, а люди говорили, что Джошуа слишком крупный и он изобьет Усика. Александр выбрал прекрасный геймплан и вместе с его стилем это дало результат.

Когда они обсуждали немедленный реванш, я был уверен, что он побьет Джошуа еще убедительнее. Но сейчас ситуация немного другая. Из-за всех этих событий у него получился перерыв. Я знаю, что он не мог нормально тренироваться. Его менеджер Эгис Климас сказал, что Усик по понятным причинам не тренировался, пока был в Украине.

Я также слышал, что Усик потерял много веса. Мы помним, что перед подъемом в супертяжелый вес он прилично набрал. За время, проведенное в Украине, он растерял значительную часть, потому что у него не было доступа к нормальному питанию. Из-за этой ситуации у меня есть определенная обеспокоенность. Но в плане техники и навыков Усик будет лучше Джошуа".