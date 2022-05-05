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Усик потерял вес из-за войны в Украине. Что грозит боксеру в бою против Джошуа

Анатолий Дерека
5 мая, 17:34
Один из тренеров Тайсона Фьюри дал свой прогноз на бой Усика против Джошуа, объяснив влияние войны на состояние украинца

Александр Усик решил уйти из теробороны ради помощи Украине на ринге / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В сентябре прошлого года украинский боксер Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа. Это позволило нашему спортсмену стать владельцем чемпионских поясов WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе.

Впрочем, боксеров еще ждет реванш, который должен состояться в середине июля. Усик уже начал подготовку к поединку, выехав из Украины во время войны. Свое мнение о поединке высказал новозеландский тренер Кевин Барри, который нынче входит в тренерский штаб Тайсона Фьюри.

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"У Усика потрясающий джеб, а также один из самых высоких бойцовских интеллектов в боксе. Я утверждал, что Усик выиграет, а люди говорили, что Джошуа слишком крупный и он изобьет Усика. Александр выбрал прекрасный геймплан и вместе с его стилем это дало результат.

Когда они обсуждали немедленный реванш, я был уверен, что он побьет Джошуа еще убедительнее. Но сейчас ситуация немного другая. Из-за всех этих событий у него получился перерыв. Я знаю, что он не мог нормально тренироваться. Его менеджер Эгис Климас сказал, что Усик по понятным причинам не тренировался, пока был в Украине.

Я также слышал, что Усик потерял много веса. Мы помним, что перед подъемом в супертяжелый вес он прилично набрал. За время, проведенное в Украине, он растерял значительную часть, потому что у него не было доступа к нормальному питанию. Из-за этой ситуации у меня есть определенная обеспокоенность. Но в плане техники и навыков Усик будет лучше Джошуа".

Если Александр защитит свои пояса, то может стать следующим соперником Тайсона Фьюри. Британец в конце апреля выиграл у Диллиана Уайта в борьбе за пояс WBC.

Бой Усик – Фьюри мог бы объединить пояса, однако, похоже, что Тайсон не настроен на поединок. После победы над Уайтом Фьюри объявил о завершении карьеры.