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Усик втратив вагу через війну в Україні. Що загрожує боксеру у бою проти Джошуа

Анатолій Дерека
5 травня, 17:34
Один із тренерів Тайсона Ф'юрі дав свій прогноз на бій Усика проти Джошуа, пояснивши вплив війни на стан українця

Олександр Усик вирішив піти з тероборони заради допомоги Україні на рингу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У вересні минулого року український боксер Олександр Усик здобув перемогу над Ентоні Джошуа. Це дозволило нашому спортсмену стати власником чемпіонських поясів WBO, WBA, IBF у надважкій вазі.

Втім, на боксерів ще чекає реванш, який має відбутися в середині липня. Усік вже розпочав підготовку до поєдинку, виїхавши з України під час війни. Своя думка про поєдинок висловив новозеландський тренер Кевін Баррі, який нині входить до тренерського штабу Тайсона Ф'юрі.

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"У Усіка приголомшливий джеб, а також один із найвищих бійцівських інтелектів у боксі. Я стверджував, що Усик виграє, а люди казали, що Джошуа занадто великий і він поб'є Усика. Олександр вибрав чудовий геймплан і разом із його стилем це дало результат.

Коли вони обговорювали негайний реванш, я був певен, що він поб'є Джошуа ще переконливіше. Але зараз ситуація трохи інша. Через всі ці події у нього вийшла перерва. Я знаю, що він не міг нормально тренуватись. Його менеджер Егіс Клімас сказав, що Усик зі зрозумілих причин не тренувався, доки був в Україні.

Я також чув, що Усик втратив багато ваги. Ми пам'ятаємо, що перед підйомом у надважку вагу він пристойно набрав. За час, проведений в Україні, він втратив значну частину, бо не мав доступу до нормального харчування. Через цю ситуацію я маю певне занепокоєння. Але в плані техніки та навичок Усик буде кращим за Джошуа".

Якщо Олександр захистить свої пояси, може стати наступним суперником Тайсона Фьюрі. Британець наприкінці квітня виграв у Ділліана Уайта у боротьбі за пояс WBC.

Бій Усик – Ф'юрі міг би об'єднати пояси, однак, схоже, що Тайсон не налаштований на поєдинок. Після перемоги над Уайтом Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри .