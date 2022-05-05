Усик втратив вагу через війну в Україні. Що загрожує боксеру у бою проти Джошуа

У вересні минулого року український боксер Олександр Усик здобув перемогу над Ентоні Джошуа. Це дозволило нашому спортсмену стати власником чемпіонських поясів WBO, WBA, IBF у надважкій вазі.

Втім, на боксерів ще чекає реванш, який має відбутися в середині липня. Усік вже розпочав підготовку до поєдинку, виїхавши з України під час війни. Своя думка про поєдинок висловив новозеландський тренер Кевін Баррі, який нині входить до тренерського штабу Тайсона Ф'юрі.

"У Усіка приголомшливий джеб, а також один із найвищих бійцівських інтелектів у боксі. Я стверджував, що Усик виграє, а люди казали, що Джошуа занадто великий і він поб'є Усика. Олександр вибрав чудовий геймплан і разом із його стилем це дало результат.

Коли вони обговорювали негайний реванш, я був певен, що він поб'є Джошуа ще переконливіше. Але зараз ситуація трохи інша. Через всі ці події у нього вийшла перерва. Я знаю, що він не міг нормально тренуватись. Його менеджер Егіс Клімас сказав, що Усик зі зрозумілих причин не тренувався, доки був в Україні.

Я також чув, що Усик втратив багато ваги. Ми пам'ятаємо, що перед підйомом у надважку вагу він пристойно набрав. За час, проведений в Україні, він втратив значну частину, бо не мав доступу до нормального харчування. Через цю ситуацію я маю певне занепокоєння. Але в плані техніки та навичок Усик буде кращим за Джошуа".