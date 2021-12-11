Усик озвучил редкую черту соперника Ломаченко

Усик высокого мнения о соперники Ломы / Фото: Instagram

Александр Усик рассказал, в чем отличие Ричарда Комми, с которым рано утром в воскресенье подерется Ломаченко, от многих других соперников Василия. Трансляция Ломаченко – Комми онлайн доступна на нашем сайте.

Где смотреть бой Ломаченко – Комми

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"Комми – очень веселый парень, много улыбается. Мне нравится, что он очень дружелюбно и уважительно относится к моему брату (Василию Ломаченко). Это вызывает к нему уважение как к бойцу".

"Просто остальные болтуны, но это их дело. Мы не можем их осуждать... (после паузы) пускай их осудят кулаки", – приводит слова Усика Lomus.

Напомним, Усик поддержит Ломаченко на бое с Комми в Нью-Йорке, куда прибыл в стиле Милевского – в халате.

Усик приехал на бой Ломаченко в халате / Фото: Коллаж: Сегодня

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Отметим, что таких соперников у Ломаченко еще не было. 82 процента своих боев Комми выиграл нокаутом.

Между тем завалить самого Комми – дело не из легких. По словам непобедимого украинца Тараса Шелестюка, о лоб африканца Ломаченко рискует сломать руку.

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