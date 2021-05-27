Усик — это увеличенный Ломаченко: как украинец победит Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Шеннон Бриггс знает, как Александр Усик может отобрать пояса у британского боксера Энтони Джошуа

Александр Усик готовится к бою с Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Бывший чемпион WBO в супертяжелом весе, провокатор Шеннон Бриггс рассказал, как украинский боксер Александр Усик может победить британца Энтони Джошуа, который владеет поясами в WBA, IBF, WBO и IBO в Королевском дивизионе. 22 мая WBO одобрила чемпионский бой Усика с Джошуа. У них есть 10 дней на переговоры, иначе будут объявлены торги.

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По мнению Бриггса, который недавно оторвал голову Владимиру Кличко и подал ее на подносе, Усику нужно затянуть Джошуа в поздние раунды. Там у украинца будет преимущество.

"Усик — как увеличенный в размерах Василий Ломаченко! С каждым раундом он становится все сильнее и сильнее. Лучший шанс для Джошуа — подловить его в ранних раундах. Джошуа силен в ранних раундах, а Усик — в концовке", — цитирует Бриггса Sky Sports

Шеннон Бриггс / Фото: Instagram

Бой Усик – Джошуа может состояться 21 или 28 августа. По словам Эдди Хирна, рассматривается проведение поединка в Лондоне – на "Уэмбли" или на стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

При этом промоутер Джошуа заявил, что у них есть запасные варианты на случай срыва боя с Усиком – тогда против Энтони может выйти Диллиан Уайт или Энди Руис.

Усик догоняет Джошуа Видео: Instagram