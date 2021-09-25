Усик – Джошуа: онлайн боя за три чемпионских пояса

Усик - Джошуа онлайн трансляция боя 25 сентября в Лондоне
Мы ждали этого больше четырех лет! Впервые после Кличко украинский боксер проведет бой за титул в "королевской" весовой категории.
Бой Александр Усик – Энтони Джошуа пройдет сегодня вечером в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Следите за вечером бокса в режиме онлайн.
Не проспите! Когда и где смотреть бой Усик – Джошуа
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БОКСЕРОВ
Оба боксера имеют шикарную любительскую карьеру, венцом которой стало завоевание олимпийского "золота" в 2012 году. Тогда Джошуа победил в весовой категории свыше 91 кг, у Усик – до 91 кг.
34-летний Александр Усик провел 18 боев в профи и ни разу не проиграл. До конца 2018 года украинец выступал в крузервейте, собрал там все чемпионские пояса и поднялся в хэвивейт.
31-летний Энтони Джошуа в профи провел 25 поединков и проиграл лишь один раз. В 2019 году ему сенсационно нанес поражение Энди Руис. Правда, уже в следующем бою британец взял реванш и вернул себе чемпионские пояса.
КАК ПРОШЛО ВЗВЕШИВАНИЕ
К главному поединку в карьере Александр Усик подходит с самым большим весом. Весы под украинским супертяжем показали 100,3 кг.
Превосходство оппонента украинца составит 8 кг. Вес Энтони Джошуа накануне боя составил 108,6 кг.
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОКСЕРОВ
Джошуа – настоящий супертяжеловес. Он тяжелее и выше украинского боксера, почти всю карьеру выступавшего в категории ниже.
Сравнение физических данных боксеров:
- Вес: Усик 100.3 кг – Джошуа 108.6 кг
- Рост: Усик 191 см – Джошуа 198 см
- Размах рук: Усик 198 см – Джошуа 208 см
КТО ФАВОРИТ БОЯ
Усик впервые в карьере не является фаворитом боя. На то, что украинец сможет победить британского чемпиона, букмекерами 1XBET установлен коэффициент 3.14. Коэффициент на победу Энтони Джошуа равен 1.47, на ничью – 18.0.
Таким образом, аналитики подсчитали такую вероятность результата боя:
- победа Александра Усика – 30%
- ничья – 5%
- победа Энтони Джошуа – 65%
КАК ВЫГЛЯДИТ СТАДИОН
За сутки до поединка появились фотографии из чаши арены "Тоттенхэм" в Лондоне:
ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ
В Украине прямая трансляция поединка Усик – Джошуа будет платной (система pay per view) на платформе MEGOGO.
Подписка на сервисе DAZN позволит смотреть бой, но не на территории Украины и Великобритании.
А владельцы спутниковых антенн должны искать у себя канал РЕН ТВ, там бой Усик – Джошуа можно посмотреть бесплатно.
На YouTube канале Спорт Сегодня будет доступен аудио-стрим боя.