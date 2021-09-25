Усик – Джошуа: онлайн боя за три чемпионских пояса

Усик - Джошуа онлайн трансляция боя 25 сентября в Лондоне

Мы ждали этого больше четырех лет! Впервые после Кличко украинский боксер проведет бой за титул в "королевской" весовой категории.

Бой Александр Усик – Энтони Джошуа пройдет сегодня вечером в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Следите за вечером бокса в режиме онлайн.

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Не проспите! Когда и где смотреть бой Усик – Джошуа

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БОКСЕРОВ

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Оба боксера имеют шикарную любительскую карьеру, венцом которой стало завоевание олимпийского "золота" в 2012 году. Тогда Джошуа победил в весовой категории свыше 91 кг, у Усик – до 91 кг.

Джошуа и Усик выигрывали золото на Олимпиаде-2012

34-летний Александр Усик провел 18 боев в профи и ни разу не проиграл. До конца 2018 года украинец выступал в крузервейте, собрал там все чемпионские пояса и поднялся в хэвивейт.

Усик на пресс-конференции в Лондоне / Фото: REUTERS

31-летний Энтони Джошуа в профи провел 25 поединков и проиграл лишь один раз. В 2019 году ему сенсационно нанес поражение Энди Руис. Правда, уже в следующем бою британец взял реванш и вернул себе чемпионские пояса.

Джошуа пришел на пресс-конференцию в наушниках / Фото: REUTERS

КАК ПРОШЛО ВЗВЕШИВАНИЕ

К главному поединку в карьере Александр Усик подходит с самым большим весом. Весы под украинским супертяжем показали 100,3 кг.

Превосходство оппонента украинца составит 8 кг. Вес Энтони Джошуа накануне боя составил 108,6 кг.

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОКСЕРОВ

Джошуа – настоящий супертяжеловес. Он тяжелее и выше украинского боксера, почти всю карьеру выступавшего в категории ниже.

Сравнение физических данных боксеров:

Вес: Усик 100.3 кг – Джошуа 108.6 кг

Рост: Усик 191 см – Джошуа 198 см

Размах рук: Усик 198 см – Джошуа 208 см

Александр Усик и Энтони Джошуа во время взвешивания / Фото: REUTERS

КТО ФАВОРИТ БОЯ

Усик впервые в карьере не является фаворитом боя. На то, что украинец сможет победить британского чемпиона, букмекерами 1XBET установлен коэффициент 3.14. Коэффициент на победу Энтони Джошуа равен 1.47, на ничью – 18.0.

Таким образом, аналитики подсчитали такую вероятность результата боя:

победа Александра Усика – 30%

ничья – 5%

победа Энтони Джошуа – 65%

Энтони Джошуа и Александр Усик перед боем 25 сентября в Лондоне / Фото: Reuters

КАК ВЫГЛЯДИТ СТАДИОН

За сутки до поединка появились фотографии из чаши арены "Тоттенхэм" в Лондоне:

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ

В Украине прямая трансляция поединка Усик – Джошуа будет платной (система pay per view) на платформе MEGOGO.

Подписка на сервисе DAZN позволит смотреть бой, но не на территории Украины и Великобритании.

А владельцы спутниковых антенн должны искать у себя канал РЕН ТВ, там бой Усик – Джошуа можно посмотреть бесплатно.

На YouTube канале Спорт Сегодня будет доступен аудио-стрим боя.