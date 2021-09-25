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2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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Усик – Джошуа: онлайн бою за три чемпіонські пояси

Андрій Трофімов
25 вересня, 07:36
Слідкуйте в онлайн-режимі за боєм Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа на стадіоні в Лондоні

Усик - Джошуа онлайн трансляція бою 25 вересня в Лондоні

Ми чекали цього понад чотири роки! Вперше після Кличка український боксер проведе бій за титул в "королівській" ваговій категорії.

Бій Олександр Усик – Ентоні Джошуа відбудеться сьогодні увечері в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". Слідкуйте за вечором боксу в режимі онлайн.

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Не проспіть! Коли і де дивитися бій Усик – Джошуа

ПРЕДСТАВЛЕННЯ БОКСЕРІВ

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Обидва боксери мають шикарну любительську кар'єру, вінцем якої стало завоювання олімпійського "золота" в 2012 році. Тоді Джошуа переміг у ваговій категорії понад 91 кг, у Усик – до 91 кг.

Джошуа і Усик вигравали золото на Олімпіаді-2012

34-річний Олександр Усик провів 18 боїв в профі і жодного разу не програв. До кінця 2018 року українець виступав у крузервейті, зібрав там всі чемпіонські пояси і піднявся в хевівейт.

Усик на пресконференції у Лондоні / Фото: REUTERS

31-річний Ентоні Джошуа в профі провів 25 поєдинків і програв лише один раз. У 2019 йому сенсаційно завдав поразки Енді Руїс. Проте, вже в наступному бою британець взяв реванш і повернув собі чемпіонські пояси.

Джошуа прийшов на пресконференцію в наушниках / Фото: REUTERS

ЯК МИНУЛО ЗВАЖУВАННЯ

До головного поєдинку в кар'єрі Олександр Усик підходить з найбільшою вагою. Ваги під українським супертяжем показали 100,3 кг.

Перевага опонента українця складе 8 кг. Вага Ентоні Джошуа напередодні бою склала 108,6 кг.

ФІЗИЧНІ ДАНІ БОКСЕРІВ

Джошуа – справжній важковаговик. Він важчий і вищий за українського боксера, який майже всю кар'єру виступав у нижчій категорії.

Порівняння фізичних даних боксерів:

  • Вага: Усик 100.3 кг – Джошуа 108.6 кг
  • Зріст: Усик 191 см – Джошуа 198 см
  • Розмах рук: Усик 198 см – Джошуа 208 см

Олександр Усик і Ентоні Джошуа під час зважування / Фото: REUTERS

ХТО ФАВОРИТ БОЮ

Усик вперше в кар'єрі не є фаворитом бою. На те, що українець зможе перемогти британського чемпіона, букмекерами 1XBET встановлений коефіцієнт 3.14. Коефіцієнт на перемогу Ентоні Джошуа дорівнює 1.47, на нічию – 18.0.

Отже, аналітики підрахували таку ймовірність результату бою:

  • перемога Олександра Усика – 30%
  • нічия – 5%
  • перемога Ентоні Джошуа – 65%

Ентоні Джошуа і Олександр Усик перед боєм 25 вересня в Лондоні / Фото: Reuters

ЯК ВИГЛЯДАЄ СТАДІОН

За добу до поєдинку з'явилися фото з чаші арени "Тоттенгем" в Лондоні:

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ

В Україні пряма трансляція поєдинку Усик – Джошуа буде платною (система pay per view) на платформі MEGOGO.

Підписка на сервісі DAZN дозволить дивитися бій, але не на території України і Великої Британії.

А власники супутникових антен мусять шукати у себе канал РЕН ТВ, там бій Усик – Джошуа можна подивитися безкоштовно.

На YouTube каналі Спорт Сьогодні буде доступний аудіострім бою.

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