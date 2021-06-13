Уничтожил бойца за 7 секунд! Такого быстрого нокаута вы еще не видели

Дебютант UFC Терренс Маккинни 13 июня в Глендейле выиграл у американца Мэтта Фреволы уже в первом раунде. Защищать соперника от кулаков новичка бросился судья

Терренс Маккинни добивает Мэтта Фреволу / Фото: UFC

В ночь с 12 на 13 в американском Глендейле на турнире UFC 263 дебютант промоушена Терренс Маккинни сходу установил рекорд легкого веса. Поединок 26-летнего бойца длился всего 7 секунд! Ранее Ярослав Амосов стал первым украинцем – чемпионом промоушена Bellator.

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26-летний американский новичок Маккинни и его 31-летний соотечественник Мэтт Фревола сошлись в предварительном карде. Однако схватка получилась очень стремительной. Бой на "Хила Ривер-Арене" был завершен победой Маккинни нокаутом уже на седьмой секунде поединка. Терренс провел убойную двоечку, а потом ринулся добивать упавшего соперника.

Этот бой оказался на четвертом месте в списке самых коротких поединков в истории UFC, сообщает журналист Майкл Кэрролл в Twitter. И это лучшее достижение в легком весе.

Тем временем украинский боксер Владислав Сиренко вырубил брата Бензема. Двоюродный брат знаменитого французского футболиста Невфель Уата продержался менее четырех раундов.