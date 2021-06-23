Умер знаменитый футболист Динамо: работал таксистом и пропал без вести

Ярослав Думанский скончался в Ивано-Франковске. Ему был 61 год. В составе киевского клуба он выигрывал чемпионат СССР, а со сборной – "серебро" молодежного ЧМ

Ярослав Думанский / Фото: Dynamo.kiev.ua

В Ивано-Франковске скончался знаменитый украинский футболист Ярослав Думанский – чемпион СССР-1981 и обладатель Кубка СССР-1982 в составе киевского Динамо, серебряный призер молодежного ЧМ-1979.

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Об уходе из жизни Думанского сообщает официальный сайт Динамо.

Причины смерти не называются.

Отметим, что в конце апреля Думанский пропал без вести в Ивано-Франковске. О его исчезновении в полицию заявила мать.

Позже появилась информация, что Думанский нашелся. "На остановке напротив памятника Коновальцу. Жив-здоров", – писали тогда в соцсетях его сын и знакомые.

"Ярослав Думанский (1959-2021). Ушел тихо и незаметно. О последних годах жизни в Ивано-Франковске стараются не упоминать, стыдливо опуская взор. Простым таксистом. Со своими человеческими проблемами. Киевский динамовец начала 80-х годов. Ярчайший, но нереализованный талантище. Капитан серебряной советской молодежки на знаменитом МЧМ-1979, где Заваров, Чанов, Пономарев, Раденко и наш герой уступили в финале лишь аргентинцам во главе с Рамоном Диасом и самим Его Величеством Марадоной"

"Полузащитник, сын своего знаменитого отца прикарпатца Мирослава, ставшего легендой Шахтера. Человек слаб в своих слабостях, и Ярослава судьба не жаловала. По воспоминаниям партнеров по Динамо того времени, по игровому потенциалу, футбольному интеллекту – был неподражаем. Грустно, что ожидания не оправдались, мечты не воплотились. Нынешней молодежи – урок. О том, как легко растратить Божий дар, разменяв его на сиюминутные глупости. R.I.P., Ярослав Думанский", – написал Telegram-канал Динамо Киев Inside

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Добавим, что за свою карьеру Думанский выступал также за Карпаты, Металлист, Прикарпатье и московское Динамо.