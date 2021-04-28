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Полиция прекратила розыск бывшего футболиста Динамо

28 апреля, 12:16

Олег Люлька Олег Люлька

62-летний чемпион СССР Ярослав Думанский, об исчезновении которого в полицию Ивано-Франковска заявила его мать, нашелся. С ним все в порядке

Ярослав Думанский

Ярослав Думанский / Фото: Dynamo.kiev.ua

Бывший футболист львовских Карпат и киевского Динамо, Ярослав Думанский, которого ранее объявила в розыск полиция Ивано-Франковска, нашелся. Об этом сообщается на странице правоохранителей в Facebook.

"Внимание, розыск прекращен! 62-летний житель Ивано-Франковска найден. С ним все в порядке", – говорится в заявлении

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"Отец нашелся. Спасибо всем за поддержку!!!!" – сообщил также сын Ярослава Думанского на странице "Ветераны футбола Прикарпатья"

При этом один из пользователей соцсетей Ярослав Мажак сразу после сообщения о розыске знаменитого футболиста написал: "26 апреля я видел его на автобусной остановке напротив памятника Коновальцу". А позже Мажак сообщил: "Нашелся. Жив-здоров. На той самой остановке".

Напомним, заявление в полицию подала мать Ярослава Думанского, по словам которой, еще 20 апреля он ушел из дома и не вернулся.

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Добавим, что Думанский в 1977-1981 годах играл за Карпаты, потом перешел в Динамо, в составе которого провел 60 матчей, выигрывал "золото" чемпионата СССР в 1981 году и Кубок в 1982-м. Также выступал за Металлист и Прикарпатье.

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