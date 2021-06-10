Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

В России умер легендарный Семин: Он был олицетворением футбола — умной, красивой игры

Елена Павлова Елена Павлова
10 июня, 11:16
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Бывший футболист воронежского Факела Геннадий Семин, на которого в 90-х болельщики ходили толпами, неожиданно ушел из жизни на 54 году
Геннадий Семин ушел из жизни в Воронеже
Геннадий Семин ушел из жизни в Воронеже

Еще одна смерть спортсмена в России. На прошлой неделе бегун умер во время полумарафона в Калининграде. А 9 июня на 54-м году жизни скончался бывший полузащитник воронежского Факела Геннадий Семин.

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"Мы вынуждены начать день с ужасной новости — на 54-м году жизни умер Геннадий Семин. Нам очень тяжело подобрать слова. Ушел из жизни человек, который для многих воронежцев был олицетворением футбола — умной, красивой игры. Не будет преувеличением сказать, что в 90-х многие ходили на стадион, чтобы увидеть на поле именно его. Футбольный клуб Факел примет участие в организации ритуальной церемонии", — говорится в заявлении воронежского клуба

Геннадий Семин в составе Факела выступал с 1992 года и защищал цвета команды до 2000-го. За это время он провел в Воронеже 294 матча и забил 42 мяча. После завершения игровой карьеры в 2005 году занимался тренерской деятельностью, работал с воронежским Динамо и местной любительской командой Факелоны.

Ранее в Италии футболист умер во время матча в память о его брате.

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