Умер отец помощника Андрея Шевченко

Малдера с Кубком чемпионов

Футбольный клуб Милан сообщил печальную новость. Умер бывший футболист и тренер клуба Луиджи Малдера.

Малдера в качестве игрока выигрывал с Миланом Лигу чемпионов-1969 и Межконтинентальный кубок-1969.

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А потом 15 лет тренировал молодежную команду Милана.

Луиджи – отец Андреа Малдеры, бывшего помощника Андрея Шевченко в сборной Украины.

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Ранее сообщалось, что Андреа Малдера не войдет в тренерский штаб Шевченко в Дженоа. Итальянца называли "мозговым центром" сборной Украины.

Ранее мы писали, что ушел из жизни известный украинский футболист и тренер Сергей Морозов, запомнившийся своей работой в качестве эксперта на ТВ.