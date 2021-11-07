Умер отец помощника Андрея Шевченко

Малдера с Кубком чемпионов
Футбольный клуб Милан сообщил печальную новость. Умер бывший футболист и тренер клуба Луиджи Малдера.
Малдера в качестве игрока выигрывал с Миланом Лигу чемпионов-1969 и Межконтинентальный кубок-1969.
А потом 15 лет тренировал молодежную команду Милана.
Луиджи – отец Андреа Малдеры, бывшего помощника Андрея Шевченко в сборной Украины.
Ранее сообщалось, что Андреа Малдера не войдет в тренерский штаб Шевченко в Дженоа. Итальянца называли "мозговым центром" сборной Украины.
Ранее мы писали, что ушел из жизни известный украинский футболист и тренер Сергей Морозов, запомнившийся своей работой в качестве эксперта на ТВ.