Помер батько помічника Андрія Шевченка

Малдера з Кубком чемпіонів

Футбольний клуб Мілан повідомив сумну новину. Помер колишній футболіст та тренер клубу Луїджі Малдера.

Малдера як гравець вигравав з Міланом Лігу чемпіонів-1969 та Міжконтинентальний кубок-1969.

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А потім 15 років тренував молодіжну команду Мілана.

Луїджі – батько Андреа Малдери, колишнього помічника Андрія Шевченка у збірній України.

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Раніше повідомлялося, що Андреа Малдера не увійде до тренерського штабу Шевченко у Дженоа. Італійця називали "мозковим центром" збірної України.

Раніше ми писали, що пішов із життя відомий український футболіст та тренер Сергій Морозов, що запам'ятався своєю роботою як експерт на ТБ.