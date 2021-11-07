Помер батько помічника Андрія Шевченка

Малдера з Кубком чемпіонів
Футбольний клуб Мілан повідомив сумну новину. Помер колишній футболіст та тренер клубу Луїджі Малдера.
Малдера як гравець вигравав з Міланом Лігу чемпіонів-1969 та Міжконтинентальний кубок-1969.
А потім 15 років тренував молодіжну команду Мілана.
Луїджі – батько Андреа Малдери, колишнього помічника Андрія Шевченка у збірній України.
Раніше повідомлялося, що Андреа Малдера не увійде до тренерського штабу Шевченко у Дженоа. Італійця називали "мозковим центром" збірної України.
Раніше ми писали, що пішов із життя відомий український футболіст та тренер Сергій Морозов, що запам'ятався своєю роботою як експерт на ТБ.