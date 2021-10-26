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Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Умер легендарный тренер Рейнджерс Смит: он принес клубу 21 трофей

Павел Василенко
26 октября, 14:52
В возрасте 73 лет ушел из жизни бывший главный тренер Рейнджерс, Эвертона и сборной Шотландии Уолтер Смит

Уолтер Смит / Фото: Getty Images

Смит, член Зала славы шотландского футбола, завоевал с Рейнджерс 21 трофей и является вторым самым успешным тренером в истории клуба из Глазго после Билла Струта. Смит 10 раз приводил команду к чемпионству в Шотландии, а в сезоне-2007/08 вывел команду в финал Кубка УЕФА.

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Довольно успешно тренировал сборную Шотландии с 2004 по 2007 год: под его руководством рейтинг команды вырос на семьдесят мест.

В качестве футболиста Смит выступал на позиции защитника и сыграл более 200 игр за Данди Юнайтед, где он начал свою тренерскую карьеру под руководством Джима Маклина в возрасте 29 лет, когда травма таза вынудила его досрочно завершить игровую карьеру.

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Ранее мы писали, что адвокат Диего Марадоны Матиас Морла заявил о халатности врачей, которые ухаживали за футболистом дома.

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