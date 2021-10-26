Умер легендарный тренер Рейнджерс Смит: он принес клубу 21 трофей

Уолтер Смит / Фото: Getty Images

Смит, член Зала славы шотландского футбола, завоевал с Рейнджерс 21 трофей и является вторым самым успешным тренером в истории клуба из Глазго после Билла Струта. Смит 10 раз приводил команду к чемпионству в Шотландии, а в сезоне-2007/08 вывел команду в финал Кубка УЕФА.

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Довольно успешно тренировал сборную Шотландии с 2004 по 2007 год: под его руководством рейтинг команды вырос на семьдесят мест.

В качестве футболиста Смит выступал на позиции защитника и сыграл более 200 игр за Данди Юнайтед, где он начал свою тренерскую карьеру под руководством Джима Маклина в возрасте 29 лет, когда травма таза вынудила его досрочно завершить игровую карьеру.

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Ранее мы писали, что адвокат Диего Марадоны Матиас Морла заявил о халатности врачей, которые ухаживали за футболистом дома.