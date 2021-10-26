Помер легендарний тренер Рейнджерс Сміт: він приніс клубу 21 трофей

Уолтер Сміт / Фото: Getty Images

Сміт, член Залу слави шотландського футболу, завоював з Рейнджерс 21 трофей і є другим найуспішнішим тренером в історії клубу з Глазго після Білла Струта. Сміт 10 разів приводив команду до чемпіонства у Шотландії, а в сезоні-2007/08 вивів команду у фінал Кубка УЄФА.

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Досить успішно тренував збірну Шотландії з 2004 до 2007 року: під його керівництвом рейтинг команди зріс на сімдесят місць.

Як футболіст Сміт виступав на позиції захисника і зіграв понад 200 ігор за Данді Юнайтед, де він розпочав свою тренерську кар'єру під керівництвом Джіма Макліна у віці 29 років, коли травма тазу змусила його достроково завершити ігрову кар'єру.

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Раніше ми писали, що адвокат Дієго Марадони Матіас Морла заявив про недбалість лікарів, які доглядали футболіста вдома.