Умер легендарный экс-капитан Шахтера Виктор Звягинцев

Умер Виктор Звягинцев / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Семья Шахтера продолжает прощаться со своими легендами. В начале апреля ушел из жизни Игорь Дыбченко, а сегодня стало известно о смерти еще одного экс-горняка.

На 72-м году жизни умер Виктор Звягинцев. Уроженец Донецка был воспитанником Шахтера и его капитаном. Спортсмен отдал этой команде 8 лет, наиграв за нее 175 матчей.

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Вместе с "горняками" Виктор Александрович выиграл Кубок СССР в 1980 году, а также дважды брал серебро чемпионата Союза (1975 и 1979). Кроме того, в составе сборной Звягинцев завоевал бронзу на Олимпийских играх 1976 года в Монреале.

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Помимо Шахтера, спортсмен успел поиграть за киевские ЦСКА и Динамо, а также за симферопольскую Таврию. После окончания карьеры Виктор Александрович отработал футбольным арбитром, проведя в этой роли почти 300 поединков.

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Также Звягинцев с 1994 года возглавлял Федерацию футбола Донецка, а в последние годы работал детским тренером. К слову, Виктор Александрович является также тестем российского экс-футболиста Виктора Онопко, который родился в Украине.