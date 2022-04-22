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Помер легендарний екс-капітан Шахтаря Віктор Звягінцев

Павло Василенко
22 квітня, 11:57
Відомий екс-захисник вісім років пограв за донеччан, а також встиг попрацювати футбольним арбітром.

Помер Віктор Звягінцев / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сім'я Шахтаря продовжує прощатись зі своїми легендами. На початку квітня пішов із життя Ігор Дибченко, а сьогодні стало відомо про смерть ще одного екс-гірника.

На 72-му році життя помер Віктор Звягінцев. Уродженець Донецька був вихованцем Шахтаря та його капітаном. Спортсмен віддав цій команді 8 років, награвши за неї 175 матчів.

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Разом із "гірниками" Віктор Олександрович виграв Кубок СРСР у 1980 році, а також двічі брав срібло чемпіонату Союзу (1975 та 1979). Крім того, у складі збірної Звягінцев завоював бронзу на Олімпійських іграх 1976 року у Монреалі.

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Крім Шахтаря, спортсмен встиг пограти за київські ЦСКА та Динамо, а також за сімферопольську Таврію. Після закінчення кар'єри Віктор Олександрович відпрацював футбольним арбітром, провівши у цій ролі майже 300 поєдинків.

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Також Звягінцев з 1994 року очолював Федерацію футболу Донецька, а останні роки працював дитячим тренером. До речі, Віктор Олександрович є тестом російського екс-футболіста Віктора Онопка, який народився в Україні.