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Улетел в первые ряды: бойцу выбили зуб в поединке на голых кулаках

1 мая, 11:02

Александр Трикиша

Бои на голых кулаках привлекают новых фанатов благодаря своей зрелищности. В таких поединках бойцу могут спокойно выбить зуб и продолжить бой как ни в чем не бывало

Бои на голых кулаках набирают все большей популярности, а способствуют этому различные зрелищные моменты. Так, на турнире Bare Knuckle FC 17 Том Шоафф победил Натана Митчелла техническим нокаутом в первом раунде, а перед этим… выбил сопернику зуб.

Шоафф нанес резкий и точный джеб левой, после которого из рта Митчелла вылетел зуб. Боец от неожиданности даже схватился за лицо. Спустя некоторое время он был окончательно нокаутирован.

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Кулачные бои Bare Knuckle FC

Источник: Сегодня|Спорт

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