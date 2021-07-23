Украину представили Чернобылем на открытии Олимпиады. В Корее нас знают по трагедии

Телевидение Южной Кореи творчески подошло к параду стран-участниц Олимпийских игр-2020 в Токио и придумало для каждой свою ассоциацию

Сборная Украины на открытии Олимпиады вышла с изображением Чернобыля / Фото: Reuters

Южнокорейская телекомпания MBC по-своему представила сборные на открытии Олимпиады в Японии. Во время парада участников на фоне каждой команды ставили картинку, которая ассоциируется со страной, которую она представляет. Напомним, что Россия вырезала Украину на открытии Олимпиады.

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Во время выхода сборной Украины жителям Южной Кореи напомнили об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Тогда как сборная Италии вызвала у телекомпании ассоциацию с пиццей, Норвегии – с лососем, а Гаити – с беспорядками на улицах.

Ранее мы попытались спрогнозировать, от кого Украине ждать медаль Олимпиады-2020: ТОП-20 претендентов на пьедестал в Токио. Мы собрали главных фаворитов Олимпийских игр в Токио в сборной Украины – от 15-летнего прыгуна в воду Алексея Середы до теннисной примы Элины Свитолиной.