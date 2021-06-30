Украину ни во что не ставят! Новые котировки на победителя Евро

По мнению букмекеров, в четвертьфинале 3 июля в Риме команда Андрея Шевченко проиграет англичанам, которые впоследствии выиграют чемпионат Европы

Стерлинг, Зинченко и трофей Евро-2020 / Фото: Reuters

Букмекеры не верят, что сборная Украины пройдет на Евро далее четвертьфинала, куда пробилась благодаря вчерашней победе над Швецией 2:1.

3 июля в Риме сборная Украины в 1/4 Евро-2020 сыграет с Англией.

Аналитики FAVBET оценивают вероятность победы Украины в этой встрече всего лишь в 20 процентов (коэффициент 4.90), а выигрыша англичан, следовательно, в 80 процентов (1.21).

Наиболее вероятным результатом предстоящего поединка букмекеры называют счет 2:0 в пользу англичан, с которым они накануне обыграли Германию.

При этом Англия, не пропустившая пока ни одного мяча на турнире, является главным фаворитом на выигрыш трофея. А Украина – последняя по котировкам на титул из восьми команд, продолжающих борьбу на Евро-2020.

Впрочем, Данию в 1992-м и в Грецию в 2004-м тоже не принимали в расчет, а они взяли и сенсационно выиграли те Евро.

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Котировки на победителя Евро-2020

Англия – 2.80

Испания – 3.80

Италия – 4.80

Бельгия – 7.50

Дания – 10.00

Швейцария – 24.00

Чехия – 24.00

Украина – 25.00

Напомним, что победитель пары Украина – Англия сыграет в полуфинале Евро с лучшим в противостоянии Чехия – Дания.

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