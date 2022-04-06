Украинский военный – лучший спортсмен в мире! Выдающееся достижение

Горуна - лучший спортсмен месяца по версии Всемирных игр

Он защищает Украину в рядах ВСУ – его признают лучшим спортсменом месяца. Станислав Горуна стал обладателем награды лучшего в марте по версии Всемирных игр. Невероятное достижение, учитывая, что наш каратист не провел ни одного поединка за это время, поскольку с первого дня взял в руки автомат, чтобы противостоять вторжению России.

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Станислав Горуна является действующим чемпионом Всемирных игр и квалифицировался на следующие игры Бирмингем-2021 в США, которые были перенесены на июль 2022 года из-за пандемии коронавируса.

Признанием Горуны лучшим спортсменом месяца оргкомитет Всемирных игр показал свою солидарность с Украиной.

Всемирные игры – соревнования, которые проходят под патронатом МОК (Международной олимпийский комитет). Турнир состоит из неолимпийских видов спорта, которым по прежнему считается и каратэ.

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Станислав Горуна бронзовый медалист Олимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters

Соревнования по каратэ на олимпиаде в Токио были проведены впервые, и там Станислав Горуна завоевал свою историческую бронзовую медаль. Эту награду Токио-2020 сейчас украинский каратист выставил на аукцион, чтобы помочь ВСУ.

Напомним, Станислав Горуна высказал свое мнение о президенте Украины.