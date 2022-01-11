Украинский участник еврокубков получил от ФИФА трансферный бан

Черниговская Десна не сможет компенсировать потерю лидеров / Фото: Коллаж: Сегодня

В сезоне 2020/21 Десна впервые в своей истории выступила в еврокубках, а сейчас над командой из Чернигова нависла угроза вылета из Премьер-лиги. Всему виной задолженность клуба перед румыном Константином Димой, который практически не играл в команде.

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Информацию о трансферном бане подтвердил спортивный директор Десны Вадим Мельник.

"По состоянию на сегодняшний день на Десну действительно наложен трансферный бан, который запрещает ей регистрировать новых футболистов. Это официальная информация, мы ее не скрываем. Если нам удастся решить этот вопрос, запрет будет снят, а мы сможем подписывать новичков. Сейчас идут переговоры. Пока мы не можем найти точку соприкосновения. Клуб хочет одно, футболист – другое. Надеемся, что удастся найти решение, которое устроит всех. Трансферный бан не означает, что клуб находится на грани исчезновения, как об этом поспешили написать некоторые СМИ. Клуб в чем-то не прав, но и футболист не прав. Константин Дима вообще не играл, а хочет получить какие-то заоблачные суммы. Три месяца побыл в команде – выставили бан. Так наказывать Десну тоже неправильно.

Десна всегда будет конкурентоспособной, потому что тренер и команда остаются. Да, я не скрываю, что у нас, как и в любом другом клубе, есть проблемы, но надеюсь, что все будет нормально. Сегодня самый болезненный вопрос – трансферный бан, который мешает нам подписывать новых игроков. Не скажу, что нам нужны какие-то дорогостоящие футболисты, но усиление всегда необходимо", – сказал Мельник в комментарии FanDay.

Черноморец vs Десна / Фото: официальный сайт УПЛ

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Отметим, что румынский защитник Константин Дима перешел в Десну в январе 2021 года за 100 тысяч евро. За полгода пребывания в команде футболист лишь один раз выходил на поле в матче УПЛ. Согласно решению Палаты по разрешению споров ФИФА черниговский клуб обязан выплатить футболисту 400 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали, что в зимнее межсезонье Десну покинули все звезды.

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Очередной потерей для клуба стал уход Владислава Калитвинцева, который был лучшим ассистентом Десны в осенней части чемпионата.