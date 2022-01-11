Український учасник єврокубків отримав від ФІФА трансферний бан

Чернігівська Десна не зможе компенсувати втрату лідерів / Фото: Колаж: Сьогодні

У сезоні-2020/21 Десна вперше у своїй історії виступила у єврокубках, а зараз над командою з Чернігова нависла загроза вильоту з Прем'єр-ліги. В усьому виною заборгованість клубу перед румуном Константіном Дімою, який практично не грав у команді.

Читайте також: Виїзний чемпіонат України у Туреччині: новий турнір для клубів УПЛ

Реклама

Інформацію про трансферний бан підтвердив спортивний директор Десни Вадим Мельник.

"Станом на сьогодні на Десну справді накладено трансферний бан, який забороняє їй реєструвати нових футболістів Це офіційна інформація, ми її не приховуємо. Якщо нам вдасться вирішити це питання, заборона буде знята, а ми зможемо підписувати новачків. Наразі йдуть переговори. Поки що ми не можемо знайти точку дотику. Клуб хоче одне, футболіст – інше. Сподіваємось, що вдасться знайти рішення, яке влаштує всіх. Трансферний бан не означає, що клуб перебуває на межі зникнення, як поспішили написати деякі ЗМІ. Клуб у чомусь не правий, але й футболіст не правий. Константін Діма взагалі не грав, а хоче отримати якісь захмарні суми. Три місяці побув у команді – виставили бан. Так карати Десну також неправильно.

Десна завжди буде конкурентоспроможною, бо тренер та команда залишаються. Так, я не приховую, що у нас, як і в будь-якому іншому клубі, є проблеми, але сподіваюся, що все буде гаразд. Сьогодні найболючіше питання – трансферний бан, який заважає нам підписувати нових гравців. Не скажу, що нам потрібні якісь дорогі футболісти, але посилення завжди потрібне", – сказав Мельник у коментарі FanDay.

Чорноморець vs Десна / Фото: официальный сайт УПЛ

Реклама

Зазначимо, що румунський захисник Константін Діма перейшов до Десни у січні 2021 року за 100 тисяч євро. За півроку перебування у команді футболіст лише один раз виходив на поле у матчі УПЛ. Відповідно до рішення Палати з вирішення спорів ФІФА чернігівський клуб зобов'язаний виплатити футболістові 400 тисяч доларів.

Раніше ми повідомляли, що у зимове міжсезоння Десну покинули всі зірки.

Реклама

Ще однією втратою для клубу став відхід Владислава Калитвинцева, який був найкращим асистентом Десни в осінній частині чемпіонату.