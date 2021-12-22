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Розбіглися! Грізний клуб УПЛ покинули усі зірки

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 грудня, 14:50
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Після чотирьох турів чемпіонату України Десна лідирувала з 12 очками, випереджаючи Динамо та Шахтар, а нині чернігівська команда розпадається як картковий будиночок
Будківський, Калитвинцев, Тотовицький
Будківський, Калитвинцев, Тотовицький / Фото: Колаж: Сьогодні

Як ми вже повідомляли, Десну покинув Андрій Тотовицький, який із місячною зарплатою у 30 тисяч доларів стане найоплачуванішим гравцем в історії Колоса.

Андрій Тотовицький
Андрій Тотовицький / Фото: ФК "Десна" Чернігів

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Однак це далеко не єдина втрата Десни. Як повідомляє TaТо Таке, з чернігівською командою цієї зими прощаються й інші зірки.

Зокрема, ексфорвард Шахтаря, Зорі та збірної України Пилип Будківський залишить Десну з 1 січня у статусі вільного агента.

Пилип Будківський
Пилип Будківський / Фото: ФК "Десна" Чернігів

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Розірвав контракт із чернігівським клубом колишній півзахисник Зорі та Баєра Владлен Юрченко.

Владлен Юрченко
Владлен Юрченко / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Також піде з Десни Сергій Болбат, який належить Шахтарю. У нього закінчується строк оренди.

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Сергій Болбат
Сергій Болбат / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

При цьому ще один відомий гравець Десни ексдинамівець Владислав Калитвинцев може отримати статус вільного агента через невиплати із зарплати та перебратися до Олександрії.

Владислав Калитвинцев
Владислав Калитвинцев / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, на зимові канікули Десна, яка на старті сезону була лідером УПЛ, вирушила сьомою. Чемпіонат України відновиться у лютому.

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Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
18
15
2
1
49
10
39
47
Забиті 49
Пропущені 10
Різниця 39
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
18
14
3
1
47
9
38
45
Забиті 47
Пропущені 9
Різниця 38
Результати останніх матчів: Н В В В П
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
18
13
1
4
35
17
18
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Забиті 35
Пропущені 17
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Результати останніх матчів: В В В В В
4
Зоря Зоря Зор
18
11
3
4
37
19
18
36
Забиті 37
Пропущені 19
Різниця 18
Результати останніх матчів: Н В В П В
5
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18
9
6
3
30
18
12
33
Забиті 30
Пропущені 18
Різниця 12
Результати останніх матчів: Н Н П В В
6
Олександрія Олександрія Оле
18
7
5
6
19
16
3
26
Забиті 19
Пропущені 16
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В П П В
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н В П В
8
Колос Колос Кол
18
7
3
8
14
23
-9
24
Забиті 14
Пропущені 23
Різниця -9
Результати останніх матчів: В В В Н В
9
Верес Верес Вер
18
6
5
7
15
20
-5
23
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
18
6
1
11
17
29
-12
19
Забиті 17
Пропущені 29
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
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4
6
7
16
21
-5
18
Забиті 16
Пропущені 21
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н Н В П П
12
Львів Львів Льв
18
4
5
9
14
30
-16
17
Забиті 14
Пропущені 30
Різниця -16
Результати останніх матчів: Н П В В П
13
Чорноморець Чорноморець Чор
18
3
5
10
20
40
-20
14
Забиті 20
Пропущені 40
Різниця -20
Результати останніх матчів: В П П П В
14
Інгулець Інгулець Інг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забиті 13
Пропущені 28
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П Н П
15
Минай Минай Мин
18
1
7
10
12
30
-18
10
Забиті 12
Пропущені 30
Різниця -18
Результати останніх матчів: П П П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забиті 21
Пропущені 44
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н П П В

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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
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