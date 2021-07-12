Украинский тренер разочаровался в сборной России после Евро

Владимир Шаран не только порадовался раннему вылету команды Станислава Черчесова с турнира, но и обратил внимание на проблемы сборной Украины

Владимир Шаран / Фото: AFP

Многие специалисты футбола продолжают делиться своими мыслями о чемпионате Европы, который завершился минувшей ночью победой сборной Италии. Узнайте, что лучшим бомбардиром Евро-2020 стал Роналду, а автоголов случилось аж 11. Украинский тренер Владимир Шаран высказал свое мнение о выступлении нашей команды и российской.

В интервью сайту FanDay многолетний наставник Александрии поиронизировал над россиянами:

"Сборная России для меня стала наибольшим разочарованием. Причем, приятным. Настолько много пиара было у нее перед ЧЕ, что аж зашкаливало! Нынешняя Россия – настолько слабая команда, что даже и речи быть не может . Самая большая в мире страна оказалась самой слабой в футболе. И, самое главное, что у россиян нет выхода из кризиса".

Тем временем итальянцы поглумились над английской песней после финала Евро-2020.

Также бывший игрок киевского Динамо поразмышлял и об украинской сборной:

"У нас нет таких топ-футболистов, как в других сборных. Коллективные действия эпизодически проводили неплохо. Достигает же успеха тот коллектив, который отменно готов физически, имеет подбор игроков с высоким индивидуальным мастерством и играет в агрессивный футбол. К сожалению, у нас мало игроков, способных достигать высоких результатов. Если нет в команде исполнителей, способных индивидуально решать исход поединков, то, в первую очередь, нужно правильно сыграть в обороне. И хотелось бы больше агрессии в атаке".

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