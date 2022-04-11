Украинский "нацист" показал, что такое любовь во время войны

Роман Зозуля помогает Украине / Фото: Коллаж: Сегодня, Facebook Роман Зозуля
Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля несколько раз подвергался критике и обвинениям в нацизме со стороны испанских болельщиков. Это даже мешало футболисту некоторое время найти команду.
Но своими действиями и поступками Зозуля опровергает все возможные обвинения в свою сторону. Солидарным с нападающим стал испанский клуб Фуэлабрада, где Роман продолжает карьеру.
За помощь украинской армии Роман Зозуля удостоен ордена "За заслуги ІІІ степени", который получил от Зеленского. Начало войны еще больше способствовало активности украинца. С первых дней Роман способствует организации процесса гуманитарной помощи в Испании, где сам непосредственно принимает участие в погрузке необходимых товаров.
Очередная партия помощи уже собрана и отправлена. Свой немного необычный пост в Facebook об этом, Роман сделал в формате известной жевательной резинки из Турции "Love is...".
"Любовь – это… когда я захожу вечером в нашу с женой спальню, а она выбирает и покупает дроны для наших защитников.
Любовь – это… когда мой 5-летний сын готов пожертвовать свои рации для наших воинов. Правда, они игрушечные, но он этого не знает.
Любовь – это наша несгибаемая вера в свободную, независимую Украину и невероятно крутых ее детей.
Я благодарю каждого, кто приближает нашу победу. Она близко. Ибо каждый делает свое дело с любовью".
Настоящий патриот Украины, Роман Зозуля поставил диагноз президенту страны-агрессора.