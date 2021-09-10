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18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
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Украинский бренд в Лос-Анджелесе: Редкач нашел новый повод потроллить Ломаченко

Александр Трикиша
10 сентября, 09:56
Скандальный украинский боксер Иван Редкач продолжает донимать своих коллег-соотечественников. Больше всего достается Василию Ломаченко

Иван Редкач подшучивает над Василием Ломаченко / Фото: Instagram

Редкач, проживающий в США, наткнулся на салон красоты в Лос-Анджелесе под названием Loma Beauty. Ну как здесь пройти мимо!

"Have time to buy Franchise! Украинский Бренд в Лос Анджелесе!" – подписал Редкач фото и добавил смайлики в виде помады, краски и бантика.

А накануне Редкач набросился на фанатов Ломаченко за то, что они угрожали в комментариях Теофимо Лопесу.

Конфликт между Редкачом и Ломаченко начался достаточно давно. Нападки в соцсетях и СМИ продолжаются уже около двух лет.

Дошло до того, что Ломаченко набросился на Редкача в церкви, когда боксеры случайно встретились в США.

А еще на днях Редкач разозлил украинцев, заявив в соцсетях, что не любит людей, которые живут в Украине. Он назвал своих соотечественников нищими в душе.

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