Украинские спортсмены в Токио залезли в олимпийские кольца

Украинские олимпийцы в Токио / Фото: Instagram
Украинские спортсмены продолжают прибывать в Токио, где уже 23 июля откроется Олимпиада. В частности, после длительных перелетов до олимпийской деревни добрались наши бадминтонисты, гимнасты и стрелки, присоединившиеся к боксерам, дзюдоистам, лучникам, гребцам и представителям конного спорта.
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Наши гимнасты, среди которых 6-кратный победитель юниорского чемпионата Европы-2020 Илья Ковтун и чемпионка Европы-2020 в командном первенстве Диана Варинская, не стали терять время даром и сразу сделали снимок на память, забравшись в Токио в олимпийские кольца.
Напомним, в Токио не выступит главная звезда украинской гимнастики Олег Верняев. Чемпиону Рио-2016 дали четыре года дисквалификации за мельдоний. Так что Илье Ковтуну в Японии придется отстреляться и за себя, и за того парня.
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Отметим, что на Олимпиаде Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.
Смотрите, как по олимпийской деревне с мамой-тренером гуляет Дарья Белодед
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