Украинские спортсмены в Токио залезли в олимпийские кольца

А почему бы, собственно говоря, и нет? Получилось отличное фото, а с ним – и небольшая тренировка для наших гимнастов перед Играми, которые откроются уже 23 июля

Украинские олимпийцы в Токио / Фото: Instagram

Украинские спортсмены продолжают прибывать в Токио, где уже 23 июля откроется Олимпиада. В частности, после длительных перелетов до олимпийской деревни добрались наши бадминтонисты, гимнасты и стрелки, присоединившиеся к боксерам, дзюдоистам, лучникам, гребцам и представителям конного спорта.

Читайте также: Мыла нет! России нечем отмыться на Олимпиаде (видео)

Наши гимнасты, среди которых 6-кратный победитель юниорского чемпионата Европы-2020 Илья Ковтун и чемпионка Европы-2020 в командном первенстве Диана Варинская, не стали терять время даром и сразу сделали снимок на память, забравшись в Токио в олимпийские кольца.

Напомним, в Токио не выступит главная звезда украинской гимнастики Олег Верняев. Чемпиону Рио-2016 дали четыре года дисквалификации за мельдоний. Так что Илье Ковтуну в Японии придется отстреляться и за себя, и за того парня.

Реклама

Читайте также: Рекорд по ЛГБТ-спортсменам на Олимпиаде в Токио: из каких они стран

Отметим, что на Олимпиаде Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.

Смотрите, как по олимпийской деревне с мамой-тренером гуляет Дарья Белодед