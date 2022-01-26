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Украинские биатлонисты отправились на Олимпийские игры

Сергей Шаховец
26 января, 18:32
Делегация олимпийской сборной Украины по биатлону вылетела в Пекин

Украинские биатлонисты по дороге в Пекин / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 26 января, сборная Украины по биатлону отправилась на Олимпийские игры-2022 в Пекин. Фотографию с борта самолета опубликовал в своем Instagram Дмитрий Пидручный.

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Из столицы Китая украинская биатлонная делегация отправится в Чжанцзякоу – национальный биатлонный центр, где будут проходить олимпийские гонки.

Состав сборной Украины по биатлону, кроме спортсменов и тренерского штаба, включает сервис-бригаду. Вся делегация насчитывает 23 человека.

Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua

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Полный состав команды, которая отправилась в Пекин:

  • Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.
  • Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Валя Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко.
  • Тренерский штаб: Юрай Санитра, Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко, Игорь Ященко, Алексей Писаренко (врач), Богдан Братков (врач), Михаил Гуменяк (массажист), Дмитрий Пухов (массажист).
  • Сервис-бригада: Оле Бьорн Треттеруд, Иван Билосюк, Дмитрий Бобков, Сергей Михайличенко.

Юлия Джима / Фото: Kevin Voigt/DeFodi

Напомним, зимние олимпийские Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах.

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Ранее был озвучен медальный план Украины на Олимпиаду в Пекине. На зимних Играх в Китае, до старта которых остаются считанные дни, министр спорта будет доволен и одной наградой.