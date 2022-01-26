Украинские биатлонисты отправились на Олимпийские игры

Украинские биатлонисты по дороге в Пекин / Фото: Коллаж: Сегодня
В среду, 26 января, сборная Украины по биатлону отправилась на Олимпийские игры-2022 в Пекин. Фотографию с борта самолета опубликовал в своем Instagram Дмитрий Пидручный.
Из столицы Китая украинская биатлонная делегация отправится в Чжанцзякоу – национальный биатлонный центр, где будут проходить олимпийские гонки.
Состав сборной Украины по биатлону, кроме спортсменов и тренерского штаба, включает сервис-бригаду. Вся делегация насчитывает 23 человека.
Полный состав команды, которая отправилась в Пекин:
- Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.
- Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Валя Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко.
- Тренерский штаб: Юрай Санитра, Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко, Игорь Ященко, Алексей Писаренко (врач), Богдан Братков (врач), Михаил Гуменяк (массажист), Дмитрий Пухов (массажист).
- Сервис-бригада: Оле Бьорн Треттеруд, Иван Билосюк, Дмитрий Бобков, Сергей Михайличенко.
Напомним, зимние олимпийские Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах.
Ранее был озвучен медальный план Украины на Олимпиаду в Пекине. На зимних Играх в Китае, до старта которых остаются считанные дни, министр спорта будет доволен и одной наградой.