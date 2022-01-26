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Українські біатлоністи вирушили на Олімпійські ігри

Сергій Шаховець
26 січня, 18:32
Делегація олімпійської збірної України з біатлону вилетіла до Пекіна

Українські біатлоністи дорогою до Пекіна / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 26 січня, збірна України з біатлону вирушила на Олімпійські ігри-2022 до Пекіна. Фотографію з борту літака опублікував у своєму Instagram Дмитро Підручний.

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Зі столиці Китаю українська біатлонна делегація вирушить до Чжанцзякоу – національного біатлонного центру, де відбуватимуться олімпійські перегони.

Склад збірної України з біатлону, окрім спортсменів та тренерського штабу, включає сервіс-бригаду. Уся делегація налічує 23 особи.

Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua

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Повний склад команди, яка вирушила до Пекіна:

  • Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.
  • Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко.
  • Тренерський штаб: Юрай Санітра, Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко, Ігор Ященко, Олексій Писаренко (лікар), Богдан Братков (лікар), Михайло Гуменяк (масажист), Дмитро Пухов (масажист).
  • Сервіс-бригада: Оле Бьорн Треттеруд, Іван Білосюк, Дмитро Бобков, Сергій Михайличенко.

Юлія Джима / Фото: Kevin Voigt/DeFodi

Нагадаємо, зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах.

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Раніше був озвучений медальний план України на Олімпіаду у Пекіні. На зимових Іграх у Китаї, до старту яких залишаються лічені дні, міністр спорту буде задоволений однією нагородою.