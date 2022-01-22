Украинские биатлонистки со скандалом провалили последнюю эстафету перед Олимпиадой

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images
Последнюю женскую эстафету перед Олимпиадой в Пекине, стартующей 4 февраля, Украина провалила. В итальянском Антхольце наши биатлонистки стали аж 11-ми. Берегут силы на Игры?
Читайте также: Украину на Олимпиаде-2022 представят 45 спортсменов: окончательный состав
Валя Семеренко, которой неожиданно доверили первый этап, с тремя дополнительными патронами преодолела свою часть эстафеты десятой.
Экс-белоруска Дарья Блашко, выступающая под украинским флагом, на своем втором этапе стреляла неплохо, сделав лишь по одному дополнительному выстрелу на лежке и стойке. Но бежала ну очень медленно и передала эстафету Анастасии Меркушиной только 13-й.
Меркушина лежа отстрелялась идеально, но стоя – отвратительно, пойдя на один штрафной круг. И хоть бежала Анастасия довольно быстро, но нашего финишера Елену Билосюк (бывшую Пидгрушную) отправила на заключительный этап 12-й – с минутой отставания от лидера.
Елене Билосюк понадобилось два доппатрона на стойке, скоростью бега она не впечатлила и финишировала на 11-й строчке.
Выиграла же эстафету Норвегия – благодаря тому, что перед последней стрельбой упала лидировавшая чешка Люсия Харватова.
Кубок мира по биатлону. Антхольц, Италия. Эстафета. Женщины
- 1. Норвегия – 1.12,54 (1-10)
- 2. РФ + 24,6 (3-12)
- 3. Франция + 32,6 (0-13)
- 11. УКРАИНА + 1.50,9 (1-10)
Отметим, что в заявке на эту эстафету на третьем этапе у Украины изначально значилась Юлия Джима. Однако затем начало происходить нечто скандально странное.
Появилась информация, что Джиме дадут отдохнуть, а вместо нее побежит Анастасия Меркушина. Затем в лагере сборной сообщили, что от этих планов отказались, и выступит таки Джима. Но в конечном итоге третий этап доверили таки Меркушиной.
Напомним, именно Меркушина не попала в состав женской сборной Украины по биатлону на Олимпиаду в Пекине, получив статус резервистки.
Нашу страну в Поднебесной представят Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валя Семеренко и Ирина Петренко.