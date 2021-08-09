Судья из Украины объяснила россиянам, почему израильтянка "сделала" их в гимнастике

Арбитр из Украины Лидия Виноградная заявила, что россиянам нечего кивать на предвзятость судей – израильтянка Линой Ашрам победила благодаря "трудности тела"

Ашрам с золотом, Аверина с серебром. Виноградная - все по делу / Фото: Reuters

По мнению украинской судьи по художественной гимнастике Лидии Виноградной, сенсационная победа израильтянки Линой Ашрам над россиянкой Диной Авериной – не притянута за уши, а абсолютно заслужена.

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"Все решила именно трудность тела. Преимущество Линой Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли победить эту разницу даже за счет своего более чистого исполнения и ошибки Линой с лентой"

"А эта разница произошла именно в том, что Линой сделала другие, более сложные повороты", – сказала Виноградная на видео, опубликованном в сториз украинской гимнастки Анны Ризатдиновой

Отметим, что "трудность тела" – это специфический гимнастический термин. Он подразумевает техническую ценность обязательных (для данного предмета) элементов, а также присутствующих в упражнении элементов других групп.

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Напомним, вслед за поражением в индивидуальном первенстве по художественной гимнастике в Токио россиянки остались без золота и в командном, там их обставила Болгария.

В последний раз такое случилось на Олимпиаде-1996 в Атланте. Тогда в индивидуальном многоборье победила украинка Екатерина Серебрянская, а в командных соревнованиях золото забрали испанки.