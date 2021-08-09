Суддя з України пояснила росіянам, чому ізраїльтянка перевершила їх у гімнастиці

Арбітр з України Лідія Виноградна заявила, що росіянам нічого кивати на упередженість суддів – ізраїльтянка Ліной Ашрам перемогла завдяки "складності тіла"

Ашрам із золотом, Аверіна зі сріблом. Виноградна - це справедливо / Фото: Reuters

На думку української судді з художньої гімнастики Лідії Виноградної, сенсаційна перемога ізраїльтянки Ліной Ашрам над росіянкою Діною Аверіною – не притягнута за вуха, а цілком заслужена.

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"Усе вирішила саме складність тіла. Перевага Ліной Ашрам у цьому за протоколом була величезною перед російськими гимнастками, і вони не змогли перемогти цю різницю навіть за рахунок свого більш чистого виконання і помилки Ліной зі стрічкою"

"А ця різниця сталася саме в тому, що Ліной виконала інші, складніші повороти", – сказала Виноградна на відео, опублікованому в сторіз української гімнастки Ганни Різатдінової

Відзначимо, що "складність тіла" – це специфічний гімнастичний термін. Він має на увазі технічну цінність обов'язкових (для конкретного предмета) елементів, а також присутніх у вправі елементів інших груп.

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Нагадаємо, слідом за поразкою в індивідуальній першості з художньої гімнастики в Токіо росіянки залишилися без золота і в командній, там їх здолала Болгарія.

Востаннє таке було на Олімпіаді-1996 в Атланті. Тоді в індивідуальному багатоборстві перемогла українка Катерина Серебрянська, а в командних змаганнях золото забрали іспанки .