Украинская молодежка проиграла узбекам и стала худшей на Кубке Лобановского

Подопечные Руслана Ротаня снова не смогли забить ни одного мяча и заняли последнее место на домашнем турнире в Киеве, проиграв оба матча

Молодежная сборная Украины по футболу / Фото: УАФ

В пятницу в нашей столице завершился традиционный турнир памяти Валерия Лобановского. В этом году участие в нем принимали молодежные сборные Украины, Азербайджана и Узбекистана. "Сине-желтые" на стадионе имени Виктора Банникова выступили неудачно: после стартового поражения 0:1 азербайджанцам проиграли сегодня и узбекам – 0:2.

Тем временем, Андрей Шевченко покинул сборную Украины и полетел в Португалию.

Гости из Азии выглядели явно предпочтительнее подопечных Руслана Ротаня. Счет после ошибки хозяев на 41-й минуте открыл Жасур Жалолиддинов. Смотрите самые интересные моменты первого тайма:

На 63-й минуте Хусайн Норчаев удвоил преимущество сборной Узбекистана.

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Вскоре украинцы получили преимущество после удаления соперника.

Однако за 25 минут Влад Супряга и его партнеры не смогли хотя бы забить мяч престижа. Таким образом, наша сборная пропустила три мяча за две встречи и оказалась на последней строчке таблицы. Выиграла же Мемориал Лобановского команда Узбекистана. Накануне она одолела азербайджанцев со счетом 1:0.

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