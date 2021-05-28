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Андрей Шевченко покинул сборную Украины. Хочет посмотреть на Зинченко

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
28 мая, 16:34
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Главный тренер "сине-желтых" отправился на финал Лиги чемпионов в Португалию, пока его подопечные в Харькове готовятся к чемпионату Европы
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины после четырех выходных вернулась к тренировочному процессу. Однако в ближайшие дни занятия в Харькове будут проходить без Андрея Шевченко. Наставник национальной команды позволил себе отвлечься и слетать в Порту, чтобы посмотреть финал Лиги чемпионов с трибун стадиона.

Известие сообщил сайт isport.ua со ссылкой на свои источники.

Тем временем, Андрей Шевченко вспомнил важный момент в своей жизни: "Та незабываемая ночь".

Еврокубковый сезон завершится в субботу противостоянием английских Челси и Манчестер Сити. Начнется матч на стадионе "Драгау" в 22:00 по киевскому времени. Ранее Шева говорил, что будет болеть за лондонскую команду, поскольку в 2006-2008 годах выступал за нее. Так что завтра он будет противником своего подопечного Александра Зинченко.

Читайте также: Кого Шева должен выгнать из сборной.

В тренде

Тренерский штаб "сине-желтых" пока что будет проводить будничные занятия. Андрей Николаевич вернется в лагерь сборной к понедельнику. А следующий контрольный матч наши проведут в четверг, 3 июня, против Северной Ирландии в Днепре.

Вспомним, как Челси обыграл Реал в полуфинале Лиги чемпионов:

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