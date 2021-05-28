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В России фанаты нарисовали огромный портрет Зинченко

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
28 мая, 15:21
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Украинский полузащитник Александр Зинченко лишь полтора сезона провел в Уфе, но болельщики оценили его вклад в развитие клуба
Зинченко уважают в Уфе
Зинченко уважают в Уфе / Фото: Twitter

Болельщики Уфы к десятилетию клуба нарисовали граффити. На нем фанаты изобразили ключевых персонажей в истории клуба – Сергея Семака, Виктора Гончаренко, Шамиля Газизова, а также Александра Беленова, Игоря Дивеева и Александра Зинченко.

"Юбилейный год 10-летия ФК Уфа и сохранение прописки в РПЛ фанаты решили отметить изображением знаковых фигур, которые помогали нашей команде добиваться результатов в разные времена", – сообщает Twitter клуба.

Украинский полузащитник Александр Зинченко подписал контракт с Уфой 12 февраля 2015 года. В Премьер-лиге дебютировал 20 марта 2015 года, где Уфа уступила Краснодару – 0:2, сам Александр вышел на замену после перерыва и отыграл 45 минут. 25 июля 2015 года забил свой первый гол в матче второго тура чемпионата России против Ростова (1:2).

В тренде

В начале 2015 года Зинченко предлагали оформить российское гражданство, чтобы не считаться легионером в чемпионате России, но он предпочел сохранить украинское.

Летом 2016 года Зинченко из Уфы перешел в Манчестер Сити. Завтра с "горожанами" украинец сыграет в финале Лиги чемпионов.

Ранее Александр Зинченко похвастался новыми чемпионскими бутсами. Защитник Манчестер Сити будет выступать в белоснежной обувке с надписью Тhis is our city и украинским флагом.

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