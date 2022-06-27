Украинки среди аутсайдеров. Букмекеры назвали фаворитку женского турнира Уимблдона

Уимблдонский теннисный турнир / Фото: Getty Images

Сегодня на Уимблдоне стартуют новые турниры Большого Шлема. Особый интерес вызывают одиночные турниры в мужском и женском сегменте. Победители определятся 10 июля.

Тем временем, букмекеры определили фавориток в женском турнире. Явным фаворитом считается нынешняя лидер рейтинг WTA Ига Свентек. На полячку выставлен коэффициент 2.20. Ее главными соперницами видятся Онс Жабер (8.00) и Кори Гауфф (11.00).

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ИГРОК СТРАНА КОЭФФИЦИЕНТ Ига Свентек (1) Польша 2.20 Онс Жабер (3) Тунис 8.00 Кори Гауфф (12) США 11.00 Симона Халеп (19) Румыния 12.00 Аддад Майя-Беатрис (29) Бразилия 15.00 Елена Остапенко (14) Латвия 16.00 Каролина Плишкова (7) Чехия 17.00 Петра Квитова (31) Чехия 17.00 Серена Уильямс (1204) США 18.00 Белинда Бенчич (17) Швейцария 18.00

Из украинок на турнире выступят четыре теннисистки – Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Марта Костюк. Правда, букмекеры предлагают котировки на чемпионства лишь двух последних. На Марту – 120.00, на Даяну – 250.00.

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Уже сегодня три наши спортсменки проведут первые игры на турнире. Предлагаем изучить расписание матчей украинок на Уимблдоне и с кем они сразятся. Напомним, что действующая чемпионка турнира Эшли Барти не защитит титул, ведь в марте завершила карьеру.