Українки серед аутсайдерів. Букмекери назвали фаворитку жіночого турніру Вімблдону

Вімблдонський тенісний турнір / Фото: Getty Images

Сьогодні на Вімблдоні стартують нові турніри Великого Шлему. Особливий інтерес викликають одиночні турніри у чоловічому та жіночому сегменті. Переможці визначаться 10 липня.

Тим часом букмекери визначили фавориток у жіночому турнірі. Явним фаворитом вважається нинішня лідерка WTA Іга Свьонтек. На полячку виставлений коефіцієнт 2.20. Її головними суперницями бачаться Онс Жабер (8.00) та Корі Гауфф (11.00).

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ГРАВЧИНЯ КРАЇНА КОЕФІЦІЄНТ Іга Свьонтек (1) Польща 2.20 Онс Жабер (3) Туніс 8.00 Корі Гауфф (12) США 11.00 Симона Халеп (19) Румунія 12.00 Аддад Майя-Беатріс (29) Бразилія 15.00 Олена Остапенко (14) Латвія 16.00 Кароліна Плішкова (7) Чехія 17.00 Петра Квітова (31) Чехія 17.00 Серена Вільямс (1204) США 18.00 Белінда Бенчіч (17) Швейцарія 18.00

З українок на турнірі виступатимуть чотири тенісистки – Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Марта Костюк. Щоправда, букмекери пропонують котирування на чемпіонства лише двох останніх. На Марту – 120.00, на Даяну – 250.00.

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Вже сьогодні три наші спортсменки проведуть перші ігри на турнірі. Пропонуємо вивчити розклад матчів українок на Вімблдоні та з ким вони змагатимуться. Нагадаємо, що чинна чемпіонка турніру Ешлі Барті не захистить титул, адже у березні завершила кар'єру.