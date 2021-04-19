Украинка выигрывает борьбу у антидопингового агентства – Ястремскую оправдают

Наша теннисистка близка к возвращению на корт после подозрения в употреблении запрещенных веществ и была готова уже играть за сборную против Японии

В конце прошлой недели женская сборная Украины добыла убедительную победу над командой Японии в Кубке Билли Джин Кинг. Уже после матча из нашего лагеря пришло еще одно приятное сообщение. Вторая ракетка страны Даяна Ястремская скоро вернется в игру.

Напомним, в январе Ястремскую отстранили от тенниса за подозрения в употреблении допинга. 20-летняя одесситка сразу же отбросили все обвинения и сказала, что будет бороться за свое честное имя. И вот, похоже, эта борьба подходит к завершению. Вице-президент ФТУ Евгений Зукин в интервью sport.ua сообщил, что Даяну должны оправдать:

"Окончательное решение по ее делу мы ждем со дня на день. Искренне надеемся на оправдательный приговор. Мы очень легко собирали команду на матч с Японией. Была предварительная договоренность со всеми, даже с Ястремской. Даяна до последнего дня была готова играть, если бы решилось ее дело. Она была постоянно на связи с нами. Со Свитолиной тоже никаких вопросов не было. Не имело значения приедет Наоми Осака или нет и где пройдет этот матч. У всех одна задача – выиграть Кубок Билли Джин Кинг".

Даяна Ястремская / Фото: Instagram

На данный момент Ястремская занимает 32-е место в мировом рейтинге, а наивысшей ее позицией была 21-я.

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Вспомним, как в прошлом году Даяна побеждала американку Софию Кенин в Катаре: