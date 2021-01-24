Украинке запретили играть в теннис и теперь остается только идти в суд

Украинская теннисистка Даяна Ястремская все-таки не выступит на первом турнире "Большого шлема" в 2021 году – Australian Open. Независимый трибунал отклонил ходатайство Даяны об отмене временного отстранения в связи с нарушением антидопинговых правил. Ястремская провалила допинг-тест в ноябре 2020 года. И с 7 января ITF отстранил ее от участия в турнирах.

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Даяна Ястремская / Фото: Instagram

Ранее, несмотря на отстранение, 20-летняя одесситка полетела в Мельбурн в надежде выступить на "шлеме". И это возмутило бывшего главу антидопингового агентства Австралии Ричарда Ингса. Дескать, 29-я ракетка мира не имела на это права.

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Отметим, что Ястремская сама пребывает в шоке от ситуации. Она опровергает, что когда-либо употребляла запрещенные препараты. Тем более, 9 ноября она получила отрицательный тест на допинг в Австрии, после чего решила отдохнуть и даже не тренировалась. Анализ 24 ноября теннисистка сдавала во внесоревновательный период.

Теперь Ястремская может обжаловать решение трибунала в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Ранее мы писали, что запертая в номере украинка сдала тест на COVID-19 и готовится со сломанным тренажером.

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