Украинка с лучшим результатом завершила выступления на Олимпиадах

Марина Анцибор / Фото: Getty Images

Лыжница Марина Анцибор в супермарафоне на 30 км показала лучший результат Украины за последние восемь лет. 34-летняя спортсменка заняла 37-е место в масс-старте.

Выступление в Пекине стало последним для нашей спортсменки на олимпийских соревнованиях.

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"Довольна этой гонкой. Конечно, всегда хочется лучше, всегда хочется повыше. На самом деле ветер так силен, что просто сносит и было очень страшно и сложно бежать.

На дальних участках было впечатление, что ты не бежишь, а просто стоишь на месте – на столько было тяжело идти вперед. Но лыжи, благодаря нашему сервису, работали хорошо, и благодаря помощи тренеров сумели со всем справиться. Это последнее мое выступление в олимпийском сезоне, и я рада, что гонка удалась", – сказала Анцибор в интервью НОК Украины.

Марина Анцибор показала лучший результат за последние 8 лет / Фото: Getty Images

Напомним, Украина завоевала одну медаль на Олимпийских играх в Пекине. Серебряная награда в активе фристайлиста Александра Абраменко.

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Абраменко с серебром Пекина-2022 / Фото: Reuters

Смотрите все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Сегодня на Пекинском национальном стадионе состоится церемония закрытия зимних Олимпийских игр.