Українка з найкращим результатом завершила виступи на Олімпіадах

Марина Анцибор / Фото: Getty Images
Лижниця Марина Анцибор у супермарафоні на 30 км показала найкращий результат України за останні вісім років. 34-річна спортсменка посіла 37-е місце у масстарті.
Виступ у Пекіні став останнім для нашої спортсменки на олімпійських змаганнях.
"Задоволена цією гонкою. Звичайно, завжди хочеться краще, завжди хочеться вище. Насправді вітер такий сильний, що просто зносить і було дуже страшно та складно бігти.
На далеких ділянках було враження, що ти не біжиш, а просто стоїш на місці – так важко було йти вперед. Але лижі, завдяки нашому сервісу, працювали добре, і завдяки допомозі тренерів зуміли впоратися з усім.
Це останній мій виступ у олімпійському сезоні , і я рада, що перегони вдалися", – сказала Анцибор в інтерв'ю НОК України.
Нагадаємо, Україна виборола одну медаль на Олімпійських іграх у Пекіні. Срібна нагорода в активі фристайліста Олександра Абраменка.
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