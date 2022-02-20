Українка з найкращим результатом завершила виступи на Олімпіадах

Марина Анцибор / Фото: Getty Images

Лижниця Марина Анцибор у супермарафоні на 30 км показала найкращий результат України за останні вісім років. 34-річна спортсменка посіла 37-е місце у масстарті.

Виступ у Пекіні став останнім для нашої спортсменки на олімпійських змаганнях.

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"Задоволена цією гонкою. Звичайно, завжди хочеться краще, завжди хочеться вище. Насправді вітер такий сильний, що просто зносить і було дуже страшно та складно бігти.

На далеких ділянках було враження, що ти не біжиш, а просто стоїш на місці – так важко було йти вперед. Але лижі, завдяки нашому сервісу, працювали добре, і завдяки допомозі тренерів зуміли впоратися з усім. Це останній мій виступ у олімпійському сезоні , і я рада, що перегони вдалися", – сказала Анцибор в інтерв'ю НОК України.

Марина Анцибор показала найкращий результат за останні 8 років / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Україна виборола одну медаль на Олімпійських іграх у Пекіні. Срібна нагорода в активі фристайліста Олександра Абраменка.

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Абраменко зі сріблом Пекіна-2022 / Фото: Reuters

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Сьогодні на Пекінському національному стадіоні відбудеться церемонія закриття зимових Олімпійських ігор.