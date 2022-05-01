Украинка продолжает удивлять Мадрид. Соперница из топ-10 не помеха

Историческая победа Ангелины Калининой / Фото: Коллаж: Сегодня, WTA

Ангелина Калинина продолжает личную феерию на кортах Мадрида. После уверенного старта на турнире WTA 1000, где была повержена чемпионка US Open, украинка добыла новый знаковый успех.

Реклама

Калинина во втором круге турнира встретилась с 9-ой ракеткой мирового рейтинга WTA Гарбинье Мугурусой. Первый сет прошел довольно равно, решающим стал брей украинки в четвертом гейме. Все остальные свои подачи соперницы взяли, поэтому победу в сете завоевала Ангелина со счетом 6:3

Очень уверенную игру Калинина продемонстрировала во втором сете. Более опытная испанка просто была по спортивному уничтожена. Ангелина взяла 6 геймов подряд, не оставив ни единого шанса Мугурусе на успех в этом поединке.

Победа над 9-ой ракеткой мира (7 номер посева турнира в Мадриде) стала первой в карьере для Ангелины Калининой против соперницы их топ-10 мирового рейтинга WTA.

Реклама

Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Румынии / Фото: Reuters

В третьем круге соревнований может случиться украинская дуэль. Калинина сыграет с победительницей пары Радукану – Костюк. Молодая украинская теннисистка серьезно настроена на противостояние, несмотря на недопонимания с лучшей подругой Паулой Бадосой.