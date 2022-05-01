Дружбе пришел конец! Марту Костюк предала топ-теннисистка

Украинская теннисистка больше не хочет играть вместе с Паулой Бадосой. Испанка поддержала россиян и белорусов

Бадоса предала дружбу с Костюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Вторая ракетка мира Паула Бадоса очень скверно высказала свою позицию по отношению к отстранению теннисистов из России и Беларуси с Уимблдона-2022. Испанка против такого решения и считает, что спортсменов из этих стран стоит вернуть на турнир.

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Паула Бадоса имела тесные дружеские отношения с украинской молодой теннисисткой Мартой Костюк. Но начало войны изменило их общение. Что произошло между теннисистками Костюк поделилась с БТУ.

"В начале марта, когда мы приехали в Индиан-Уэллс, это был первый раз, когда мы с Паулой увиделись (после начала войны в Украине). Она ко мне подошла, спросила, как я, все ли у меня хорошо с родными. И все. В Индиан-Уэллсе или в Дубае, точно не помню, я спрашивала Паулу, не хочет ли она со мной сыграть пару, потому что мне казалось, что у нас хорошо получится. Она сказала, мол, давай попробуем сыграть в Мадриде, давай где-нибудь еще попробуем, но вообще я пару не играю. Потом я увидела, что она в Майами и Штутгарте играет со Соболенко (представительница Беларуси). Меня это очень удивило. Я поняла, что я больше не буду спрашивать у нее о паре. Для меня была странной позиция Паулы Бадосы, но она не единственная, кто так думает", – объяснила Марта Костюк.

Марта Костюк / Фото: Федерация тенниса Украины

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Ангелина Калинина / Фото: Getty Images

Марта Костюк сегодня сыграет во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Ее соперница – Эмма Радукану. Свой поединок на этой же стадии проведет еще одна украинка Ангелина Калинина, которая в первом круге выбила из соревнований чемпионку US Open.